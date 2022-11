Lutto nel cinema | dramma per Roth | era malato da tempo

(Di martedì 1 novembre 2022) Ilha perso una delle sue stelle nascenti. Figlio di uno degli attori più noti in assoluto. Il giovane ragazzo ha lottato a lungo ma non ce l’ha fatta. L’addio è straziante. Una notizia devastante ha colpito ile i tutti suoi affezionati. Un dolore immenso dato che il giovane ragazzo era un artista a tutto tondo. In questo caso, però, a 21 anni ha esordito come musicista. A differenza del padre che è uno dei più noti e amati attori delmondiale. Fonte foto: Adobe StockLa notizia ha davvero lasciato tutti senza parole. Il giovane artista ha lottato durante contro la malattia ma non ha potuto fare nulla. Nello specifico, la morte di Cormac, figlio dell’attore Timha segnato tutti. Il ragazzo è morto a soli 25 anni a seguito di un coriocarcinoma, un cancro ...

LA NAZIONE

... quella stessa Curva andava svuotata e in fretta, in segno distretto per il suo ex ras. Papà ...che allo stadio non avrebbe neppure dovuto mettere più piede quando è uscito dal carcere2018. ...... nella misura in cui non c'era alcun tipo di controlloquartiere di Itaewon, dove le strade ... Il governo ha annunciato un periodo dinazionale di una settimana per la tragedia fino a sabato ... Lutto nel ciclismo: è morto Giorgio Vannucci, primo tecnico di Francesco Moser Gli aveva mandato un video messaggio subito dopo la sfida contro la Roma vinta grazie a un suo gol, ma il piccolo Christian non ce l’ha fatta. Victor Osimhen era stato tra i più vicini al ragazzino ni ...L’attore Tim Roth ha detto addio all’amato figlio Cormac, morto a soli 25 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro rarissimo: un dolore immenso.