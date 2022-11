L' ultima volta in Qatar Poi | dopo i mondiali | la Nazionale europea che sparirà

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) La vetrina importante deiinsarà presente64 anni di assenza grazie alla qualificazione arrivata tramite gli spareggi, in cui ha battuto Austria e Ucraina. Il piccolo Galles sogna con le giocate di Gareth Bale, e si è iscritta alle finale di Coppa del Mono da cui mancava dal lontanissimo 1958 in Svezia, venendo inserito nel Gruppo B insieme a Inghilterra, Iran e Stati Uniti. Ma l'edizioneiota potrebbe rivelarsi di fatto l'in cui apparirà in tabellone. Secondo quanto riportato da diverse fonti, infatti, il Galles sta valutando la possibilità di cambiare il nome con cui essere riconosciuto calcisticamente su scala inter. Galles, dal 2023col nome Cymru - Dal 2023 in avanti, quindi, il ...