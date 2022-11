Lucca Comics | nove travestimenti incredibili e diventati virali - Cultura - lanazione it

(Di martedì 1 novembre 2022) L'evento da sempre mette in mostra la fantasia degli appassionati nel creare costumi. Alcuni trionfano per ironia e accuratezza dei ...

L'evento da sempre mette in mostra la fantasia degli appassionati nel creare costumi. Alcuni trionfano per ironia e accuratezza dei ...2022 chiude con l'impensabile record di oltre 300mila biglietti venduti. L'ultimo giorno si apre ancora con ospiti di livello internazionale: gli attori di Willow, la serie televisiva ...Mini rinnova la partnership con Lucca Comics & Games, in programma fino al 1° novembre a Lucca. “MINI ha da sempre a cuore la valorizzazione dei giovani talenti – dichiara Stefano Ronzoni Head of Mini ...A partire dalle 15:30, presso il Padiglione Carducci del Lucca Comics & Games 2022, si terrà un’asta per una versione esclusiva di HeroQuest.