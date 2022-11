LUCARELLI | “MORLACCHI COME REMIGI LA BORTONE HA DEGLI AFFETTI ALQUANTO INSTABILI…”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 1 novembre 2022) Scintille tra Selvaggiae Jessica. Scambi di frecciate tra la giudice di Ballando con le Stelle e l’affetto stabile di Oggi è un altro giorno che ha diviso i socialavviene spesso in queste circostanze. Il caso è noto a tutti: il palpeggiamento in diretta tv di Memoai danni della cantante. Quando è stato licenziato Memoho scritto che per me poteva starsene a casa senza rimpiantideciso dalla Rai, ma ho anche ricordatola vittima palpeggiata sia sempre stata sgradevolmente dalla parte dei maschi quando si parlava di epiteti sessisti a me rivolti ed altro. L’avevo dunque invitata a riflettere suuna palpata equivalga a un “tro*a”, perché la matrice è la stessa. Così la...