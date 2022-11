Liverpool-Napoli | sorpresa Anguissa a centrocampo

(Di martedì 1 novembre 2022) Ufficiali le formazioni della sfida di Champions di questa sera diad Anfield. I Reds, per superare la squadra di Spalletti al primo posto del gruppo A, hanno bisogno di una vittoria con quattro gol di scarto nell’ultima giornata del girone. Per quanto riguarda ildi Spalletti non ci sono grosse sorprese se non adove, al fianco di Lobotka e Ndombele giocherà. Panchina dunque per Zielinski e unche avrà la fisicità che di. Davanti invece non ci sono sorprese, giocano Osimhen, Kvara e Politano che ha vinto ballottaggio con Lozanole formazioni(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Fabinho, Milner, ...

19:30 Si chiude il girone di Champions conIldi Luciano Spalletti , primo nel Gruppo A di Champions League con 15 punti, fa visita alad Anfield per l'ultima ...Ricordiamo che nella classifica di Champions League - Fase a Gironi, Gruppo A é in testa lacon 15 , a seguirecon 12 e Ajax con 3 mentre Rangers ancora a 0. Tabellino minuto per ...Sono solo 6 le vittorie italiane ad Anfield Road nelle coppe europee. Il Napoli domani, in una partita che vale per il primo posto nel girone potrebbe fregiarsi di entrare nella ristretta elite. Ai pa ...Visita di Rafa Benitez stamattina all'hotel Melia, dove gli azzurri sono in ritiro da ieri per il match di stasera ad Anfield contro il Liverpool, ultima sfida del girone di ...