Liverpool - Napoli | questa sera alle 21 ad Anfield Road | ecco dove vedere il match

, questa sera alle 21 in diretta da Anfield Road il match clou del girone di Champions League. Tra le squadre più in forma d'Europa, gli uomini di Spalletti provano a chiudere a ...Commenta per primo Si è chiusa oggi per Inter Primavera ePrimavera l'esperienza nei gironi della Uefa Youth League. E anche oggi non sono arrivate ...dalle sfide contro Bayern Monaco eTensioni a Liverpool a poco meno di tre ore dalla sfida di Champions League che vedrà il Napoli in campo ad Anfield.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...