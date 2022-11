Liverpool-Napoli 1-0 | Nunez beffa Meret VIDEO

(Di martedì 1 novembre 2022) A cinque minuti dal termine dell’incontro contro ilarriva laper il. Dopo il gol annullato ad Ostigard in avvio di ripresa, arriva il gol delall’85esimo. I Reds passano sugli sviluppi di un calcio d’angolosvetta in area di rigore e dà una frustata al pallone con la testa:la prende oltre la linea, ma la lascia andare e poi Salah ribadisce in rete, ma il gol pare di. L'articolo ilsta.

Allo Stadio Anfield, il match valido per la 6ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Ad Anfield,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi ...... c'è Osimhen, a centrocampo riposa Zielinski(4 - 3 - 1 - 2): Alisson; Alexander - Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Thiago, Fabinho, Milner; Jones; Salah, Firmino.(4 - 3 - 3): ...Infortunio serio per il calciatore durante Liverpool-Napoli: è stato costretto a lasciare il campo, la tegola è pesantissima ...Ultima giornata del gruppo A: i Reds per superare gli azzurri al primo posto devono vincere con quattro gol di scarto. Entrambe le squadre sono già qualificate per gli ottavi 15:15 - 1 nov Probabile f ...