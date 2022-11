LIVE – Reggiana-Pontedera | Coppa Italia Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di martedì 1 novembre 2022) Ladi, match valido per i sedicesimi didi. Gli emiliani si trovano ad una sola lunghezza dalla vetta del girone B, ma ora devono pensare allache rappresenta un altro obiettivo di questa stagione. La formazione ospite cercherà di mettere i bastoni tra le ruote dei padroni di casa. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 14:30 di martedì 1 novembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IL TABELLONE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5ore 14:30 ...

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine CHAMPIONS LEAGUE 18:45 Bayer Leverkusen - Club ...00 West Brom - Blackpool 21:00 ITALIA COPPA ITALIA SERIE C- Pontedera 14:30 Rimini - ......successo la, che trascinata dai 20 punti di Michele Vitali ha controllato la partita fin dal secondo quarto. Di seguito il video con gli highlights dell'incontro del PalaBigi. RIVIVI IL...Dopo la vittoria contro la Vis Pesaro parla il tecnico della Reggiana, Aimo Diana: "Abbiamo fatto il nostro dovere" ...Di fronte alla buona prestazione dei granata, la Vis non ha saputo creare pericoli e non è sembrata mai in partita. Veniamo alla cronaca. Primo pericolo per la Vis già dopo un minuto e mezzo, quando s ...