LIVE – Reggiana-Pontedera 0-0 | Coppa Italia Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Ladi, match valido per i sedicesimi didi. Gli emiliani si trovano ad una sola lunghezza dalla vetta del girone B, ma ora devono pensare allache rappresenta un altro obiettivo di questa stagione. La formazione ospite cercherà di mettere i bastoni tra le ruote dei padroni di casa. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 14:30 di martedì 1 novembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. TABELLONE OTTAVI COME VEDERE LA PARTITA IL TABELLONE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 ...