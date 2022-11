LIVE Liverpool-Napoli 0-0 | miracolo di Meret su Salah | ma era fuorigioco

2022 - 11 - 01 21:00:16 Squadre in campo Calcio d'inizio ad Anfield Road! 2022 - 11 - 01 20:05:11 Formazioni ufficiali: c'è Osimhen, a centrocampo riposa Zielinski(4 - 3 - 1 - 2): Alisson; ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Anfield' di. FORMAZIONI UFFICIALI- NAPOLILIVERPOOL (4 - 3 - 3): Alisson, Alexander - Arnold, van Dijk, Konaté, ...Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Liverpool-Napoli, ultima partita del girone UCL. Per aggiornare premi F5 o clicca qui. Ancora fermi sullo 0 a 0, con le ...Ad Anfield Road, nell'ultima partita del girone A, il Napoli stasera (kick off ore 21) tenterà la conquista del primato in classifica. Dopo il 4-1 rifilato ai reds al Maradona, ...