LIVE Liverpool-Napoli 0-0 | Meret si oppone ancora a Salah

Allo Stadio Anfield, il match valido per la 6ª giornata di Champions 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAd Anfield,e Napoli si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi- Napoli 0 - 0 MOVIOLA 1 Iniziato il match ad Anfield. 5 Prima ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Anfield' di. FORMAZIONI UFFICIALI- NAPOLILIVERPOOL (4 - 3 - 3): Alisson, Alexander - Arnold, van Dijk, Konaté, ...Ultima giornata del gruppo A: i Reds per superare gli azzurri al primo posto devono vincere con quattro gol di scarto. Entrambe le squadre sono già qualificate per gli ottavi 15:15 - 1 nov Probabile f ...Finisce 0-0 il primo tempo di Anfield tra Liverpool e Napoli. Match equilibrato con un'occasione per parte. Squadre negli spogliatoi. 42' - SALAH! Jones imbuca perfettamente per Salah, scappato alle s ...