LIVE Liverpool-Napoli 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | gol annullato per fuorigioco millimetrico al Napoli

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BAYERN MONACO-INTER DALLE 21.00 65? Elliott prova il tiro su suggerimento di Jones, pallamente nella Kop. 64? Gestisce palla con i difensori la squadra partenopea, che prova con calma a trovare il varco giusto per far male alrpool. 63? Lobotka preziosissimo in fase di interdizione, riparte l’azione della squadra di Spalletti. 62? Ritmi decisamente più elevati in questa ripresa, con ilche cerca il gol del vantaggio; ilrpool però non ci sta e a sua volta aggredisce gli avversari. Inizio divertente di secondo tempo ad Anfield. 60? Kvaratskhelia!! Il tiro al volo del georgiano è deviato leggermente da Alexander Arnold e Allison si ritrova la palla tra le ...