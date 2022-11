LIVE – Juventus-Psg | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Ladelladi Massimilianoalla vigilia di-Psg, match valido per la sesta ed ultima giornata dei gironi di Champions League 2022/2023. Il tecnico bianconero alle ore 14 di martedì 1 novembre,mente dalla saladell’Allianz Stadium, parlerà ai cronisti per presentare i temi di questa partita estremamente delicata, che potrebbe anche far chiudere il girone ai bianconeri all’ultimo posto… Seguiremo assieme la. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O PREMERE F5 14.00 Amici di ...