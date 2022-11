LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Martina Maggio in crisi | l’Italia paga 4 cadute Ma c’è gara!

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 Rebeca Andrade si ferma a 12.833,ha recuperato 67 millesimi… Nonostante la caduta di, meno dannosa di quella della brasiliana. Ora Manila Esposito. 20.29 MA FORSE NO! CADUTA DI REBECA ANDRADE! 20.2812.900. Con una caduta. Era un esercizio da 14. La serata dei rimpianti. 20.27 La serata no di, nel momento meno opportuno. Caduta dal costale… E ora si fa decisamente durissima, quasi improba. 20.24 Jessica Gadirova commette un grosso errore alle parallele: 12.800. Jordan Chiles vola a 14.100 e gli USA operano uno strappo probabilmente decisivo. 20.22 Perfetto! Soares 12.533,recupera 1.2 punti sul Brasile con un solo esercizio… ORA ...

