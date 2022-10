LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Italia quinta | è storica Finale a squadre! Nicola Bartolini incrocia le dita

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA DELL’: MOSCHETTIERI VICINI ALLA, MARISCHIA 23.22 L’ha ormai messo in ghiaccio il quinto posto nella gara a squadre. 23.20 SEMPRE SETTIMO.conserva il piazzamento, gli australiani non hanno fatto paura. Ormai è fatta, aspettiamo solo per scaramazia. Oggettivamente soltanto Carlos Yulo può superarlo. 23.03 L’viaggia verso il quinto posto nella gara a squadre: Ungheria ferma a 163.262, Francia a 160.862, Australia a 159.330 dopo quattro rotazioni. Il sorpasso sull’appare improbabile. 23.03 Al corpo libero mancano i tre australiani (Bacueti, Thorpe, Mason), il temibilissimo filippino Carlos Yulo, il ...

10.30 artistica, Mondiali: qualificazioni maschili (dalle 16.50 la suddivisione dell'Italia) L'Italia gareggerà alle ore 16.50 nella quarta suddivisione: i Moschettieri puntano a raggiungere la finale a squadre dopo aver conquistato la medaglia d'argento ai recenti Europei. Nicola Bartolini ... Il programma di oggi – L'Italia dei Moschettieri sogna la finale – La formazione dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2022 di ginnastica artistica. La diretta testuale delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2022 di ginnastica artistica, in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre. Grande attesa per le Fate del ct Enrico Casella, neo ...