LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Italia quinta | è storica Finale a squadre! Nicola Bartolini avanza al corpo libero

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, MEMORABILECE LA FA ALTUTTI I QUALIFICATI ALLE FINALI DEIE LE CLASSIFICHE YULO INDEMONIATO, ZOU 15.7, GIAPPONE DOMINANTE, L’FA FESTA: L’ESITO DELLE QUALIFICHE LA CRONACA DELLA GARA DELL’: MOSCHETTIERI VICINI ALLA, MARISCHIA Grazie a tutti per averci seguito durante questa intensa giornata. Rimanete con noi per cronaca, quadro dei qualificati e riepilogo di giornata. Appuntamento a domani (martedì 1° novembre, ore 19.30) per laa squadre femminile: ...