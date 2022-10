LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Italia quinta | è storica Finale a squadre! Nicola Bartolini avanti al corpo libero

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA DELL’: MOSCHETTIERI VICINI ALLA, MARISCHIA 23.40 Nel concorso generale ce la fanno Yumin Abbadini (sedicesimo) e Lorenzo Casali (24mo, ultimo dei qualificati). 23.39 L’fa festa con la squadra: tra le otto grandi del Pianeta!è ottavo e tornerà in pedana sabato per inseguire una nuova medaglia. 23.38 Si è concluso il lungo di qualificazione maschile aidi. 23.37MAGNIFICANELLA GARA A SQUADRE. MOSCHETTIERI IN! Impresa! 23.36 ...