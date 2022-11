LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Italia a 1 punto dal bronzo | Fate zavorrate da 5 cadute Vincono gli USA

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.51quinta con 159.463: duedi Maggio e una di D’Amato alle parallele, una caduta di Maggio alla trave, una caduta di Esposito al corpo libero. Con le assenze di Asia D’Amato e Angela Andreoli. 21.50 Il Brasile è quarto con 159.661: una folle Rebeca Andrade non basta, pesa l’assenza dell’ultimo minuto di Flavia Saraiva. 21.49 La medaglia difinisce al collo del Canada in maniera inaspettate: gara della vita per Ellie Black e compagne, che con 160.563 si regalano un risultato di lusso. 21.48 Gli USA hanno vinto la medaglia d’oro nella gara a squadre femminile deidi. Le americane totalizzano 166.564 e si confermano sul trono a tre anni ...

La diretta testuale della finale a squadre femminile ai Mondiali 2022 di ginnastica artistica, in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre.