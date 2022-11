LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Italia a 1 punto dal bronzo | Fate zavorrate da 5 cadute Vincono gli USA

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questa avvincente serata. Restate con noi per cronaca, pagelle, approfondimenti. Appuntamenti a domani, a partire dalle ore 18.40, per la finale a squadre maschile con l’. Le donne torneranno giovedì 3 novembre con la finale all-around, avremo in gara Martina Maggio e Alice D’Amato. 21.54 USA, Gran Bretagna e Canada si qualificano per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’è rimandata ai2023, dove verranno messi in palio gli ultimi nove pass. 21.53 LA CLASSIFICA DELLA FINALE A SQUADRE FEMMINILE: 1. USA 166.564 2. Gran Bretagna 163.363 3. Canada 160.563 4. Brasile 159.661 5.159.463 6. Cina 157.529 7. Giappone 156.964 8. Francia 155.863 21.51quinta con ...

La diretta testuale della finale a squadre femminile ai Mondiali 2022 di artistica, in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre. Le Fate hanno ...