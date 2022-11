LIVE Civitanova-Perugia | Finale Supercoppa Italiana volley in DIRETTA | si assegna il primo trofeo stagionale!

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e e benvenute/i allatestuale di Cucine Lube-Sir Safety Susadella2022 dimaschile. Al PalaPirastu di Cagliari cucinieri e umbri si contendono ildella stagione. E’ stata una semia senso unico la prima andata in scena in Sardegna con la Cucine Lubedi Gianlorenzo Blengini che ha superato con un perentorio 3-0 la Valsa Group Modena di Andrea Giani. 25-23 25-20 25-20 i parziali di un match che ha visto Gabi Garcia sugli scudi della compagine marchigiana con 15 punti messi a ...

... sin qui magra di soddisfazioni con una sola vittoria in cinque gare e appena 5 punti, ci si penserà dal 6 Novembre quando al PalaPanini arriverà Cisterna; oggi, alle 17.30 contro la Lube, ...... Bruno Mossa De Rezende anel biennio 2018/19 - 2019/20, Dragan Stankovic a... Aggiornamentianche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Sintesi ...La diretta testuale live di Cucine Lube Civitanova-Valsa Group Modena, semifinale della Del Monte Supercoppa 2022 di volley maschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini, Campioni d’Italia in carica, ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 20.30 19.10. Per ora è tutto, appuntamento alla sfida di questa sera e grazie per ...