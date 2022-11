LIVE Civitanova-Perugia | Finale Supercoppa Italiana volley in DIRETTA | in palio il trofeo dalle 17 00

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.45 Nellaper il terzo posto Trento ha superato 3-1 Modena conquistando dunque il gradino più basso del podio. 16.40 Molto più equilibrata è stata invece la sfida tra la Sir Safety Susadi Andrea Anastasi e la Itas Trentino di Angelo Lorenzetti dove la compagine umbra è riuscita ad imporsi soltanto al tie-break. 23-25 25-17 25-22 22-25 15-7 i parziali della seconda semiche ha visto Kamil Semenyuk come miglior marcatore dicon 20 punti, seguito da Wilfredo Venero Leon con 19. 16.35 E’ stata una semia senso unico la prima andata in scena in Sardegna con la Cucine Lubedi Gianlorenzo Blengini che ha superato con un perentorio 3-0 la Valsa Group Modena di Andrea ...