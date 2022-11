LIVE Civitanova-Perugia 2-1 | Finale Supercoppa Italiana volley in DIRETTA | Lube avanti nel quarto set | 13-11

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-18 Muro perugino su Gabi Garcia. 17-17 Attacco di Plotnytskyi. 17-16 Fast di De Cecco per Bottolo. 16-16 Altro errore al servizio con Yant. 16-15 Sbaglia anche. 15-15 Errore al servizio. 15-14 Attacco di Yant. 14-14 La parallela di Rychlicki. 14-13 Errore al servizio. 13-13 Attacco di Leon,ri-impatta. 13-12 Mani out di Rychlicki. 13-11 Attacco di Yant, accelera la, +2. 12-11 Si sblocca Bottolo con l’ace. 11-11 La pipe di Yant. 10-11 Momento difficile per Bottolo che manda out la diagonale,mette la testa. Time out. 10-10 Attacco di Plotnytskyi, parità. 10-9 Non c’è il tocco del muro, punto umbro. 11-8 Attacco di ...