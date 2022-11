LIVE Champions | Porto 1° | Atletico sotto 2-0 e ora fuori da tutto Leverkusen-Brugge 0-0

Allo Stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata di2022/2023 tra Bayern Monaco e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Allianz Arena, Bayern Monaco e Inter si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAd Anfield, Liverpool e Napoli si affrontano nel match valido per la 6ª giornata dellaLeague 2022/23. Sintesi Liverpool - Napoli 0 - ...Tensioni a Liverpool a poco meno di tre ore dalla sfida di Champions League che vedrà il Napoli in campo ad Anfield.Milan e Juventus in campo nell’ultima giornata, ai rossoneri basta un pari per gli ottavi di finale, agli uomini di Allegri serve non farsi scavalcare dall’Haifa per andare in Europa League ...