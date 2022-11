LIVE – Brescia-Bourg en Bresse 69-71 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 1 novembre 2022) Ilindi Germani-Mincidelice JLen, sfida valida come quarta giornata delladi. Dopo la partita persa all’esordio nella competizione, la formazione di coach Magro ha ottenuto due vittorie consecutive, ed è ora attesa dal confronto casalingo contro la squadra che guida il gruppo A a punteggio pieno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 1 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5EN...

Con una vittoria, la Pallacanestroaggancerebbe (e supererebbe) i francesi in vetta alla classifica del raggruppamento. Il Bourg, fin qui, non ha mai perso in Eurocup ma, come la Germani, è ...A dirigere il match sarà Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Lipari die Alessandro Parisi di Bari. Quarto uomo Leonardo Leorsini di Terni. ...La Germani Brescia si prepara ad ospitare Bourg en Bresse per la quarta giornata di Euro Cup. La Leonessa dopo la sconfitta a Badalona nella gara d'esordio, ha vinto le successive due ...La Germani sfida il Bourg in Eurocup - © www.giornaledibrescia.it Alle 20.30 la Germani scende sul parquet del PalaLeonessa per affrontare il Bourg en Bresse nel quarto turno del girone A di Eurocup.