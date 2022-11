LIVE – Brescia-Bourg en Bresse 43-49 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 1 novembre 2022) Ilindi Germani-Mincidelice JLen, sfida valida come quarta giornata delladi. Dopo la partita persa all’esordio nella competizione, la formazione di coach Magro ha ottenuto due vittorie consecutive, ed è ora attesa dal confronto casalingo contro la squadra che guida il gruppo A a punteggio pieno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 1 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5EN...

Bresciacanestro

Con una vittoria, la Pallacanestroaggancerebbe (e supererebbe) i francesi in vetta alla classifica del raggruppamento. Il Bourg, fin qui, non ha mai perso in Eurocup ma, come la Germani, è ...A dirigere il match sarà Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Lipari die Alessandro Parisi di Bari. Quarto uomo Leonardo Leorsini di Terni. ... GERMANI BRESCIA-JL BOURG: LIVE SU BRESCIACANESTRO La Germani Brescia si prepara ad ospitare Bourg en Bresse per la quarta giornata di Euro Cup. La Leonessa dopo la sconfitta a Badalona nella gara d'esordio, ha vinto le successive due ...La Germani sfida il Bourg in Eurocup - © www.giornaledibrescia.it Alle 20.30 la Germani scende sul parquet del PalaLeonessa per affrontare il Bourg en Bresse nel quarto turno del girone A di Eurocup.