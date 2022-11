LIVE Bayern Monaco-Inter | Champions League calcio in DIRETTA | Lautaro Martinez parte titolare!

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.13 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Pavard, Stanisic; Sabitzer, Kimmich; Coman, Gravenberch, Mané; Choupo-Moting. All. Nagelsmann(3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Correa,. All. Inzaghi 20.10 Buonasera e benvenuti alla sfida tra. LADIRPOOL-NAPOLI DALLE 21.00 Buonasera e benvenuti allatestuale di...

FORMAZIONI UFFICIALIMONACO - INTERBAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1) Ulreich, Pavard, Upamecano, Stanisic, Mazraoui, Kimmich, Sabitzer, Coman, Gravenberch, Mané, Choupo - Moting. All. ...IlMonaco può vantare dodici partite giocate e vinte nella fase a gironi della Champions League e potrebbe diventare la prima squadra a vincere le sei partite della fase a gironi per due ...Commenti, moviola, curiosità e la cronaca del match di Champions League in programma oggi (martedì 1 novembre) all'Allianz Arena: fischio d'inizio alle ore 21 ...