L' importanza di leggere libri a voce alta ai figli prima di dormire

(Di martedì 1 novembre 2022) AGI - I bambini di 8 e 9 anni di quarta elementare i cui genitori leggono con loro a casa “hanno un vantaggio di sei mesi nella comprensione della lettura rispetto a quelli che non lo fanno”, scrive il Paìs, annotando che “il sostegno familiare apre un divario tra gli studenti in termini di comprensione della lettura simile a quello generato dalle differenze nel livello socioeconomico dei genitori, sebbene entrambi i fattori siano frequentemente correlati”. Secondo uno studio della Fondazione Bofill di Barcellona, dedita allo studio delle politiche educative in una prospettiva di equità, tra il 20% e il 23,2% degli studenti spagnoli “ha bassi livelli di comprensione della lettura rispettivamente nel quarto anno della scuolaria e nel quarto anno della scuola secondaria, che di solito è sinonimo di fallimento scolastico”. La ricerca suggerisce anche che i bambini ...