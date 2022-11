L’importanza di avere un centrale difensivo mancino

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 novembre 2022) Con le cessioni di Umtiti in prestito al Lecce e di Clément Lenglet al Tottenham, Xavi si è ritrovato senza centrali mancini affidabili nella rosa del Barcellona. L’utilizzo dei mancini nella difesadiundi piede sinistro, in un periodo nel quale ai difensori non viene più chiesto soltanto di difendere, ma anche di essere abili in fase di costruzione e conduzione palla, è stata evidenziata dall’articolo di Tor-Kristian Karlsen su ESPN. Come scritto dall’ex direttore sportivo del Monaco, a livello internazionale solo il «20% dei difensori sono naturalmente mancini». Questo rende ancora più difficoltosa la ricerca di buoni centrali mancini o di prevalenza mancini (bisogna infatti distinguere dai mancini puri quei giocatori di piede destro, ma in grado di utilizzare correttamente anche il sinistro, come ad ...