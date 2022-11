L’esempio di Israele | un modello mondiale nella lotta al Covid-19

Leggi su it.insideover

(Di martedì 1 novembre 2022) La pandemia di coronavirus non ha schivatoe, come altri paesi del mondo, è stata colpita duramente. 4.667.287 israeliani sono stati infettati dalla malattia (su una popolazione di circa 9,2 milioni) e il numero di morti ha raggiunto 11.710 (dati di ottobre 2022). Insieme alle conseguenze sulla salute, alcune delle quali non sono ancora InsideOver.