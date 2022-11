L’Eredità | chi è il nuovo campione Marco | montepremi e parola della ghigliottina di stasera | quanto ha vinto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 novembre 2022) Dopo mesi di predominio mediatico da parte di Reazione a Catena, da ieri sera su Rai 1 ha preso il via la nuovissima edizione de, il quiz game che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione, come sempre, un intramontabile Flavio Insinna, ormai padrone indiscussotrasmissione che tiene compagnia al pubblico dalle 18.45. La sfida, a colpi di giochi e domande di cultura generale (ma non solo), si preannuncia agguerrita, ma solo una persona riuscirà ad arrivare fino alla fine. E ad aggiudicarsi il titolo di, con la speranza di indovinare lae di vincere. Chi è ilprima puntata de2022 Primasfida ...