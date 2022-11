Calciomercato.com

...ripresa consente al Manchester City di imporsi di misura al King Power Stadium contro il... Persi tratta dell'ottavo ko stagionale in campionato: la zona retrocessione dista appena ...Commenta per primo L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha dichiarato in conferenza stampa verso la sfida coldiin Premier League: 'Crisi in trasferta No, solo un po' appannati'. Leicester, Rodgers: 'Nessuna indicazione del club, non cederemo Tielemans a gennaio' | Mercato I ragazzi di Guardiola si impongono al King Power Stadium grazie al gol del belga e salgono provvisoriamente in testa alla classifica di Premier League ...Si apre con la vittoria del Manchester City in casa del Leicester la tredicesima giornata della Premier League. E’ un capolavoro su punizione di De Bruyne in avvio di secondo tempo a consegnare l’1-0 ...