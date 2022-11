Laura Lella | ecco che fine ha fatto la prima tronista che fece infuriare Maria de Filippi a Uomini e Donne

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 1 novembre 2022) Lacheletteralmente perdere le staffe ade, fuqualche anno fa.chehae come è diventata oggi dopo il fattaccio. I più attenti e accaniti fan di, ricorderanno sicuramentee il modo in cui il suo percorso fu bruscamente interrotto nel salotto del celebre dating-show di Canale 5. A 'cacciarla' fu propriode, che andò su tutte le furie per un comportamento secondo lei poco trasparente e studiato a tavolino solo per visibilità. A pochi giorni dalla scelta, la giovane affermò in studio che pensava ancora tanto ad un ...