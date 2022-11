L' anziano su una jeep crea il panico | che succede a Roma | GUARDA

(Di martedì 1 novembre 2022)sbanda e finisce contro la vetrina di una gelateria a, illesi due anziani. E' successo oggi ai Colli Portuensi, in via Gandiglio, angolo via Maragliano, dove per cause ancora da accertare, intorno alle 12.20 una vettura con a bordo due persone, è andata a sbattere contro la vetrina della gelateria "La Mucca Bianca". Un violento impatto dove sono state danneggiate anche altre 3 auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Ostiense per liberare il conducente di 87 anni e sua moglie, rimasti illesi per miracolo. Ad occuparsi dei rilievi il XII gruppo Monteverde della polizia locale diCapitale.

Depressione nell'anziano: cos'è e come si cura Jeep sbanda e finisce contro la vetrina di una gelateria a Roma, illesi due anziani. E' successo oggi ai Colli Portuensi, in via Gandiglio, angolo via Maragliano, dove per cause ancora da accertare, ...