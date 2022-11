La verità di Totti su Antonella Fiordelisi la racconta l’amico del cuore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 1 novembre 2022) Francescoha già troppi problemi tra il divorzio da Ilary Blasi e la nuova storia d’amore con Noemi e il pettegolezzo supuò solo creare altri guai. E’ stata però la vippona a fare il nome dell’ex calciatore. Nella casa del GF Vip ha infatti fatto capire chele avrebbe scritto su Instagram. Sembra sia accaduto in estate, un semplice saluto o qualcosa di più? In ogni casoha smentito, anzi come sempre ci ha pensatodela smentire al suo posto. E’ ancora una volta Alex Nuccetelli a riportare le parole che gli avrebbe confidato l’ex capitano della Roma. Sembra chegli abbia confidato di non avere mai avuto contatti con, ovviamente il pr ne ha ...