(Di martedì 1 novembre 2022) L'attrice denuncia Giuseppe Milazzo che, dopo aver raggirato la madre proponendole un investimento da 300milamai andato in porto, avrebbe estorto la cifra alla showgirl per un progetto inesistente

Repubblica Roma

Durante la realizzazione del corto, però,Marini ha iniziato a chiedere spiegazioni a ...l'archiviazione sostenendo che la mancata distribuzione del corto non è un elemento della, ma un ...... coordinati dal procuratore aggiunto, ElsaMignone, e dai sostituti Roberta Licci e Giorgia ... concussione, turbativa d'asta, rivelazione del segreto d'ufficio,ai danni dello Stato, ... La truffa a Valeria Marini, 16mila euro per un corto mai realizzato Giuseppe Milazzo, già a processo con l’accusa di aver truffato per 335mila euro la madre della soubrette Valeria Marini, è di nuovo indagato dalla Procura di Roma per ...La showgirl 55enne si è opposta all’archiviazione avanzata dalla Procura della causa contro Giuseppe Milazzo, contemporaneamente sotto processo per truffa nei confronti della madre della Marini ...