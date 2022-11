La storia di Leo | il cocker spaniel che ha perso la vista ma diventa un “campione” nel cercare i tartufi

(Di martedì 1 novembre 2022) Halada oltre un anno ma Leo, un cane, grazie al suo olfatto continua ae soprattutto trovare icon il suo proprietario, Lorenzo Tanzi, esperto “cavatore” che lo accudisce, nelle campagne di Città di Castello, in provincia di Perugia. A raccontare laè il Comune tifernate. “Leo – spiega Tanzi – è arrivato nella nostra famiglia nell’agosto del 2012. I cani che abbiamo avuto (una trentina) sono stati tutti addestrati per la cerca deie quindi abbiamo deciso di provare anche con lui e dall’inizio il cucciolo ha manifestato una particolare predisposizione per il profumo del tubero. Con il tempo ha acquisito una cerca meticolosa che gli ha sempre permesso di individuare i”. ...

