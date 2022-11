La storia del regista Oliver Stone | dalla guerra al successo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 novembre 2022) Nato a New York il 15 settembre 1946 (sotto il segno zodiacale della Vergine),ha lavorato come insegnante in una scuola cattolica e come marinaio mercantile e tassista prima di approdare al mondo del cinema. Ha svolto il servizio militare e ha combattuto ladel Vietnam nel 1967. Nel 1971, dopo il congedocarriera militare, si è laureato presso la New York University Film School (dove uno dei suoi insegnanti è stato Martin Scorsese). Nel 1973 ha esordito alla regia con alcuni cortometraggi e nel 1978 ha ottenuto l’Oscar alla migliore sceneggiatura non originale per Fuga di mezzanotte. Negli anni ’80ha ricevuto i primi successi come: tra i suoi film più famosi di questo decennio vi sono Salvador, Platoon e Nato il quattro ...