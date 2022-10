La Roma in rimonta sbanca Verona Mourinho al quarto posto

(Di martedì 1 novembre 2022) Labatte in superiorità numerica l'Hellas3-1 al Bentegodi grazie al gol e assist del giovane Volpato. La squadra disi prende ile supera Inter e Lazio al termine di una partita a ritmi altissimi. Nei primi minuti l'Hellas soffoca la costruzione dal basso dei giallorossi. La prima conclusione è degli scaligeri: al 16' Kallon tenta il dribbling e il tiro, Rui Patricio blocca nonostante una deviazione. L'occasione più nitida però è di Abraham. Al 19' Zaniolo innesca Karsdorp che premia il taglio dell'inglese. L'ex Chelsea dribbla Montipò ma calcia sul palo a porta sguarnita. Un minuto dopo altra chance: Karsdorp confeziona il cross, Abraham in tuffo non trova la porta per questione di centimetri. Un doppio errore pesantissimo. Perché al 26' l'Hellas va avanti: Faraoni ...

Posticipo Serie A: H. Verona subisce l'esuberanza della Roma (1 - 3). Successo in rimonta della Roma. Clamorosa occasione per Abraham che si ritrova solo a porta spalancata ma centra il palo esterno. Passa così il Verona (27') con Dawidowicz che mette il piede sul tiro di Faraoni e ...Fatica e vince la Roma di José Mourinho, battendo 3-1 un tignoso Hellas Verona al Bentegodi e sopravanzando la Lazio alla vigilia del derby della ...ROMA - La Roma al Bentegodi trova una vittoria importantissima in ottica zona Champions. Quarto posto in classifia superando Inter e Lazio, la squadra di Mourinho ha battuto il Verona in rimonta ...