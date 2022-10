La premier | la strategia con i ministri e gli stop | «Intercettare i ragazzi ai rave? No»

Corriere della Sera

E' quanto ha fatto sapere il, Jonas Gahr Støre nel corso di una conferenza stampa, ... Ladi Mosca di seminare paura non funzionerà. Continueremo a stare al fianco dell'Ucraina ...... laha prima strabuzzato gli occhi e poi - con un sorriso - ha detto "no, le ... mascherine obbligatorie negli ospedali, vaccini: le decisioni del Consiglio dei ministri Salvini e la... Meloni, la strategia (e gli stop) con i ministri: «Le intercettazioni ai ragazzi per i rave No» La premier varerà presto il sesto decreto armi per Kiev. Dal prossimo Consiglio dei ministri i primi provvedimenti sull’energia ...Dal reddito agli sbarchi, il leader della Lega e ministro alle Infrastrutture punta sulle tematiche identitarie ...