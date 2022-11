La norma liberticida sui rave party ridà al Pd la guida dell' opposizione

(Di martedì 1 novembre 2022) La Rete degli studenti medi e l'Unione degli universitari bollano le nuove norme, pubblicate ieri in Gazzetta ufficiale dunque già in vigore " "una misurae pericolosa". Molti atenei sono ...

Il Viminale: "lanon lede in alcun modo i diritti sanciti dalla Carta". Salvini tuona: "... pubblicate ieri in Gazzetta ufficiale dunque già in vigore " "una misurae pericolosa". ...I rave non c'entrano nulla con unasimile. E' la libertà dei cittadini che così viene messa ... Su Twitter il vicesegretario Giuseppe Provenzano parla di "reato, che vìola l'articolo ...Tutte le reazioni delle opposizioni e delle associazioni contro il nuovo decreto-legge sui rave party che minaccia di azzerare la libertà dei cittadini.Il governo ha varato l'articolo 434 bis del codice penale sui rave party. Ma per le opposizioni può essere utilizzato per manifestazioni diverse ...