"La norma anti-rave Un caso di analfabetismo legislativo". Parla Tullio Padovani

(Di martedì 1 novembre 2022) "Unassoluto di. Si tratta di un testo desolante, perché non corrisponde a nulla di ciò che si chiede a unapenale”. Non usa mezzi termini il p... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pd: 'È la libertà dei cittadini che così viene messa in discussione' - 'La destra chiami le cose con il loro nome: quella approvata non è unarave party, ma unacontro la libertà di incontrarsi e di manifestare',. Così, sui social, la presidente del Pd al Senato Simona Malpezzi. Conte: 'da Stato polizia, intervento ...'La- rave illegali interessa una fattispecie tassativa che riguarda la condotta di invasione arbitraria di gruppi numerosi tali da configurare un pericolo per la salute e l'incolumità ...Per il luminare del diritto penale la norma contro i raduni illegali approvata dal governo Meloni è un "pasticcio". Per la sua estrema vaghezza potrà essere applicata anche ai casi di occupazione di e ...Opposizioni all'attacco per il decreto anti-rave varato dal governo che secondo alcuni potrebbe avere ripercussioni anche su scuole, atenei e piazze. Il segretario Pd Enrico Letta: "I rave non c'entra ...