(Di martedì 1 novembre 2022) “La”. Titola così oggi Elsulla vergognosa serata di sabato a Sannel corso di Inter-Sampdoria. “Gruppi ultras italiani sgomberano una tribuna dopo un omicidio”. Il quotidiano ricostruisce la vicenda per i lettori spagnoli. Migliaia di spettatori sono stati sfrattati sabato dal Giuseppe Meazza, dove si stava giocando Inter-Sampdoria, da una decina di ultras. Il motivo: uno dei loro leader, legato alla criminalità organizzata, era stato assassinato. Una decina di ultras hanno iniziato a sgomberare gli spalti, costringendo ad andar via anche famiglie con bambini e tifosi che non avevano nulla a che fare con quel mondo. Nessuno al club ha fatto nulla per fermarli. Anche la polizia, per evitare problemi maggiori, non ha bloccato l’uscita. C’erano ...

IlNapolista

Come ladal carcere ' scritto dal consigliere togato al Csm Sebastiano Ardita. In conclusione, queste rivolte e questi disordini sono figli di un punto di caduta di anni di ...... tra Marcelo Pecci, procuratore e avvocato paraguaiano assassinato dallain Colombia nel ... In Colombia oraun potente clan, o cartello, il Golfo. Queste organizzazioni criminali sono ... «La mafia comanda nello stadio», El Paìs e i fatti di San Siro - ilNapolista Lotta alla mafia, no all’approccio ideologico sul Covid, stretta sui rave party. E la nomina dei nuovi sottosegretari per completare la squadra di governo: “Non vogliamo perdere tempo”. Giorgia Meloni ...Lotta alla mafia, no all’approccio ideologico sul Covid, stretta sui rave party. E la nomina dei nuovi sottosegretari per completare la squadra di governo: “Non vogliamo perdere tempo”. Giorgia Meloni ...