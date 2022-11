La maestra lo voleva - bello e sorridente - sempre in prima fila | ma l’attrazione fatale era | fin da allora | per chi stava in fondo | «i poveri cristi» Come il Caravaggio

Leggi su iodonna

(Di martedì 1 novembre 2022) Le pareti dell’ufficio in via degli Artisti parlano di amore – nonfelice, quasi mai corrisposto. Paolo e Francesca, canto V dell’Inferno, Amor, ch’a nullo amato amar perdona, Tradimenti di Harold Pinter, Piccoli crimini coniugali. «È per l’intervista con il maestro?». Il maestro, Michele Placido, protagonista di quegli spettacoli e, basta cambiare stanza, di molti film, (una quindicina quelli diretti, più di 130 quelli interpretati) – è lì, camicia tartan e morbida giacca di pelle. Ruba tempo alla scrittura di una nuova sceneggiatura (il giovane co-sceneggiatore lo aspetta impaziente in segreteria) per parlare di L’ombra di– protagonista Riccardo Scamarcio, cast stellare (Louis Garrel, truce compilatore di dossier per conto del papa, Isabelle Huppert, la protettrice Costanza Colonna, Vinicio Marchioni, Micaela Ramazzotti, Moni ...