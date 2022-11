La Liberazione è la festa di ambiguità e mistificazioni

(Di martedì 1 novembre 2022) Il 25 Aprile non ha mai rappresentato ladi tutti gli italiani perché essi, per quanto confusamente e oscuramente, ne hanno sempre percepito il carattere falso e demagogicamente orientato. Le menzogne possono imporsi, possono ufficializzarsi in una storiografia obbligatoria, possono persino diventare l'unica verità disponibile dopo la cancellazione di quelle osteggiate e censurate: ma non riescono mai a imprimersi nei sentimenti di un sistema civile, non riescono mai a trasformarsi nella struttura emotiva di un corpo nazionale. Ed è appunto quel che è successo con la menzogna della resistenza "democratica" opposta al regime nazifascista, costituita sì da cattolici, liberali, azionisti, eccetera, ma anche, e in larghissima misura, da comunisti stalinisti che non combattevano contro un regime dittatoriale perché era dittatoriale, ma perché ne avrebbero voluto un ...

La Russa sulladella'Il presidente ci ha inviato una lettera che ho pubblicato questa mattina insieme ad una mia risposta che è stata: non abbiamo manipolato nulla. Poi già il ...... era finito al centro delle polemiche per un'intervista in cui spiega che, in occasione della, non sfilerà "nei cortei per come si svolgono oggi, perché lì non si celebra unadella ...