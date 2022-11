La guerra in Ucraina può cambiare la politica migratoria dell’Ue

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 novembre 2022) Undici milioni di persone, in otto mesi. Sono i rifugiati entrati nell’Unione Europea dall’e, anche se molti di loro sono poi tornati indietro, rappresentano il punto più alto in termini numerici della storiadell’Unione. Le istituzioni comunitarie e i governi nazionali hanno adottato in alcuni casi misure senza precedenti per accoglierli. Cosa che potrebbe influire sulla lunga e complicata discussione relativa al Pact on Migration, il pacchetto di misure pensato per riformare il sistema d’asilo europeo. Accoglienza senza riserve Il punto di svolta rispetto alle precedenti «crisi» migratorie ha una data precisa: 3 marzo 2022, meno di una settimana dall’inizio del conflitto. La Commissione europea propone di attivare la Direttiva 2001/55, che stabilisce un meccanismo di «protezione temporanea» per tutte le persone in arrivo ...