La Croazia chiama Pasalic | è tra i pre-convocati per Qatar 2022

Leggi su bergamonews

(Di martedì 1 novembre 2022) Bergamo. Il conto alla rovescia verso il Mondiale è iniziato: il 20 novembre prenderà il via la competizione iridata che per la prima volta si giocherà d’inverno. La sede, come noto, sarà il. E sono diversi i giocatori dell’Atalanta che puntano a strappare un biglietto con la propria nazionale. Tra di loro c’è anche Mario. Il centrocampista classe 1995 ha ricevuto lunedì lata del Ct Zlatko Dalic: è stato incluso nella lista dei 34 pre-. Soltanto 26 di questi però potranno viaggiare alla volta del Medioriente.spera di poter essere tra questi e le probabiliità sono piuttosto alte, non solo per il ruolo da protagonista che sta avendo nell’Atalanta quest’anno seconda in classifica, per non menzionare le 14 reti dell’anno scorso, ma anche per la fiducia che Dalic ...