“La crisi…” | Juventus | il giudizio di Buffon è definitivo

Leggi su serieanews

(Di martedì 1 novembre 2022) Gianluigiha parlato ad un’agenzia francese in vista della sfida di Champions trae Psg, suoi ex club Domani sera ladovrà chiudere il discorso qualificazione agli spareggi di qualificazione per l’Europa League. I bianconeri di Max Allegri sono appaiati al Maccabi Haifa ma sono in vantaggio su questi ultimi nella differenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.