La Corte suprema dà ragione a Trump | no alle sue dichiarazioni dei redditi per l’inchiesta al Congresso

Leggi su open.online

(Di martedì 1 novembre 2022) Ledeidi Donald, per il momento, non verranno consegnate alamericano. La decisione è stata presa dal presidente dellaJohn Roberts, che ha bloccato la richiesta della commissione Ways and Means della Camera alla Irs, l’agenzia delle entrate statunitense – come spiega Cnbc. La decisione di Roberts è solo temporanea, e arriva 24 ore dopo il ricorso urgente con il quale l’ex presidente Usa ha chiesto allapiù tempo per la consegna dei documenti. Il braccio di ferro trae i giudici va avanti da tre anni, e sotto l’occhio della magistratura ci sono otto anni difiscali personali e aziendali, legati alla...