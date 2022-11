La Consob sul bilancio della Juve | “manovre ingannevoli” | il club sbotta

(Di martedì 1 novembre 2022) Continuano ad arrivare preoccupazioni fuori dal campo per lantus, in particolar modo a tenere banco è la questione delle plusvalenze ed il pagamento degli stipendi nel periodopandemia. Anche in campo la situazione è molto altalenante, la squadra di Allegri è ufficialmente fuori dalla Champions League mentre in campionato le ultime tre vittorie consecutive hanno permesso di recuperare terreno. E’ scontro trantus esul caso delle plusvalenze. Secondo l’organo di vigilanzaBorsa il “d’esercizio al giugno 2021” dei bianconeri non è “conforme alle norme che ne disciplinano la redazione”. La rispostantus è stata immediata: “la Società valuterà le azioni a tutela dei propri diritti presso le competenti ...

Juventus, contestazioni dallabilancio 2021 Il bilancio d'esercizio al giugno 2021 della Juventus non è 'conforme alle norme che ne disciplinano la redazione'. È quanto fa sapere lanella relazione firmata dal ...La posizione dellaSecondo lala Juventus avrebbe agito in maniera non conforme alle regole per salvare i bilanci durante il periodo del Covid . 'La dichiarazione di non conformità ai ...Anche la Consob vuole vederci chiaro sui bilancia della Juventus e passa all'attacco, ecco un stralcio della relazione sui bianconeri ...Tra Consob e Juventus c’è stato un botta e risposta che va dalle plusvalenze alle cosiddette "manovre stipendi". In particolare "le stime fornite" sulle operazioni che riguardano gli ingaggi dei ...