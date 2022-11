La congiuntura economica e l’agenda del nuovo governo secondo Scandizzo

Leggi su formiche

(Di martedì 1 novembre 2022) Laattuale presenta problemi difficili da affrontare per ilper una serie di circostanze mai sperimentate precedentemente. Stiamo (forse) uscendo da una pandemia che ha completamente rivoluzionato le nostre abitudini, i rapporti tra i cittadini e tra i cittadini e le istituzioni in modi ancora difficili da valutare, perché le loro conseguenze si svilupperanno, più o meno lentamente, nel corso dei prossimi anni. Inoltre, non sappiamo veramente se siamo fuori dalla emergenza sanitaria: da un lato ci siamo abituati a tollerare le notizie sulle nuove infezioni, sui ricoveri in terapia intensiva e sulle morti, ma il nostro grado di tolleranza è basato più sulla percezione di una comune maggiore tranquillità, che sulla conoscenza di fatti concreti. Il virus finora si è dimostrato incapace ...